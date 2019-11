Um despiste no IP4, perto de Fail, no concelho de Viseu originou uma vítima mortal, de acordo com uma fonte da Proteção Civil à Lusa. A vítima era uma mulher, a única ocupante do veículo que se despistou.

O alerta foi dado durante a manhã e o trânsito chegou mesmo a ser interrompido, tendo voltado à normalidade pelas 10h15.No local estiveram bombeiros Voluntários de Tondela e Sapadores de Viseu, membros da GNR e do INEM.