Menor violada por grupo de rapazes não resiste aos ferimentos e morre no hospital

Uma jovem de 17 anos foi violada por um grupo de quatro rapazes, com idades compreendidas entre os 16 e os 17 anos, na cidade de Oruro, na Bolívia, há cerca de duas semanas. A adolescente acabou por morrer, passadas algumas semanas de ter sido internada, não tendo resistido aos ferimentos, citando o El Mundo.

O caso ocorreu no passado dia 16. A menor tinha combinado encontrar-se com o grupo juntamente com outras amigas. A jovem acabou por se encontrar com os rapazes sozinha, numa casa onde tinham combinado encontrar-se. Depois de beber dois copos de uma bebida alcoólica não divulgada, a jovem perdeu a consciência.

De acordo com a acusação do Ministério Público, a menor acordou no dia seguinte sem memória, com frio e uma forte dor entre as ancas que não a deixava pôr-se de pé, citada pelo El Mundo.

A jovem foi internada, no entanto acabou por morrer, passadas duas semanas. Os quatro rapazes foram detidos e estão num centro de reabilitação para menores. As acusações contra o grupo devem agravar-se agora com a morte da rapariga.

Orlando Zapata, procurador de Oruro, lamentou a situação e confessou considerar este caso "muito duro", no entanto salientou que é importante que os pais compreendam que devem fazer "um controlo mais rigoroso dos seus filhos em etapa escolar", para que sejam evitados outros casos com este mesmo desfecho.

O governo do país decidiu mesmo criar uma comissão para prosseguir com a investigação do caso. As autoridades estão a aguardar os resultados da autópsia da jovem, bem como das análises feitas ao sangue dos suspeitos, para averiguar se houve consumo de estupefacientes para além do álcool.