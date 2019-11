Bella Thorne criticada por fãs por disfarce de Halloween

A atriz Bella Thorne decidiu cumprir com a tradição de Halloween e mascarou-se, no passado dia 31. No entanto, nem todos os seguidores da artista ficaram satisfeitos com a sua escolha.

Nas imagens que partilhou na sua conta de Instagram, Thorne aparece com a cara 'negra' e ferida. Muitos dos internautas acusaram a atriz de tentar "embelezar" a violência doméstica. "Porque é que embelezar ser fisicamente agredida é culturalmente apropriado no Halloween?", questionou uma das seguidoras. "Sinto que esta fotografia está muito perto do abuso físico, estás a ultrapassar uma barreira aqui", acrescentou outro.

Apesar das críticas, muitos dos fãs da atriz elogiaram a maquilhagem e disseram que Thorne conseguiu realmente aparentar que tinha sido agredida e estado envolvida numa luta.