Homem esfaqueou criança até à morte depois de fazer um "pacto com o diabo"

Uma menina de cinco anos foi assassinada no caminho para a escola, na cidade de Betin, na região metropolitana de Belo Horizonte, capital do estado de Minais Gerais, no Brasil. A menor estava com o irmão e com a empregada da família, quando um homem apareceu e a começou a esfaquear.

O homicida é um homem que se encontrava aparentemente em surto psicótico. Já foi detido pelas autoridades e identificado como Moabe Edon Pinto Nogueira Souto, de 25 anos. Quando as autoridades o questionaram sobre o homicídio, o homem disse que tinha um pacto com o diabo, o que o obrigou a matar a menina, citando o G1.

A empregada que estava presente no local disse às autoridades que o homem não controlava o riso enquanto esfaqueava a menina, cujo óbito foi declarado no local, e que as suas diversas tentativas de o parar não resultaram.

Moabe admitiu às autoridades que costuma ouvir vozes de "entidades do além" e que tornam a sua vida complicada. Para as eliminar da sua vida, este decidiu fazer um pacto com o diabo, que lhe disse que se queria deixar de ouvir as vozes tinha de matar uma criança.

As investigações policiais determinaram que o assassino da menina é esquizofrénico, e que na noite anterior ao crime utilizou estupefacientes. De acordo com testemunhas, na manhã do homicídio, o homem estava descontrolado e bastante furioso