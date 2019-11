João Mota partilha fotografia com novo amor

O ator João Mota partilhou uma fotografia, acompanhado por uma mulher, onde ambos parecem muito íntimos, na sua conta oficial de Instagram.

Esta não é a primeira vez que o ex-concorrente do reality show Casa dos Segredos partilha uma fotografia enigmática com uma rapariga. Já na semana passada, o ator partilhou uma fotografia com uma rapariga às cavalitas, onde mais uma vez não é possível perceber quem é.

Recorde-se que o ator e Mariana Monteiro terminaram recentemente uma relação que já durava há sete anos. Na caixa de comentários, vários seguidores de João Mota aproveitaram a oportunidade para lhe desejar felicidades a ele e à 'mulher enigmática'. Já outros apontaram-lhe o dedo, dizendo que é muito cedo para começar uma nova relação e questionando a fidelidade do ator a Mariana Monteiro. Alguns preferiram ter esperança na relação antiga do ator e dizem que a mulher na foto é Mariana Monteiro.

Até ao momento, João Mota não se pronunciou sobre se está ou não numa nova relação, apenas confirmou que a relação com a atriz Mariana Monteiro tinha realmente terminado.