Ator Brian Tarantina encontrado morto no seu apartamento

O ator norte-americano Brian Tarantina, conhecido pela sua particpação na série Sopranos, foi encontrado morto esta manhã, no seu apartamento, em Manhattan, nos Estados Unidos. Segundo o TMZ, as autoridades suspeitam que o ator de 60 anos morreu devido a uma overdose de estupefacientes.

A sobrinha do artista foi quem deu o alerta às autoridades, depois de encontrar o tio inconsciente, no sofá, pelas 12h30. A última vez que a jovem tinha falado com o ator tinha sido na noite de terça-feira, dia 29 de outubro, segundo as autoridades.

Junto ao corpo do ator, foi encontrado pó branco, o que fez as autoridades colocarem a overdose como hipótese, no entanto para poder chegar a uma conclusão é necessário saber o resultado da autópsia, que irá determinar a causa da morte do ator.

Brian Tarantina participou em filmes como ‘Verão de Sam’, ‘Encontro Explosivo’ e ‘Quem Vê Caras Não Vê Corações’ e em séries como ‘Lei e Ordem’, ‘Miami Vice’, ‘Sopranos’, ‘The Blacklist’, entre outros.