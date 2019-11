Homem fica em estado grave após levar tiro durante assalto a loja em Sacavém

Um homem foi atingido a tiro, este sábado à noite, durante um assalto a uma loja de conveniência em Sacavém, no concelho de Loures.

A vítima ficou em estado grave e os autores do assalto colocaram-se em fuga, tendo as autoridades já localizado a viatura dos autores do crime, segundo o Correio da Manhã.

A arma usada para o assalto, e de onde foi feito o disparo, foi encontrada dentro do carro abandonado por assaltais durante a fuga.

O alerta foi dado por volta das 20h30, a Polícia Judiciária foi acionada.