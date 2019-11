Tecnologia

6 de novembro 2019

Live Blog Web Summit: Estará o futuro da intimidade entregue aos robôs?

Terapeuta sexual diz que, daqui a 50 anos, relações sexuais com robôs farão parte do nosso dia-a-dia. Aliás, ter a primeira relação sexual com um objeto robotizado não será algo tão estranho quanto isso.