Atriz Soraia Tavares sofre grave acidente de carro

Ontem tive um acidente de carro. Daqueles horríveis de capotar e acabares suspensa de pernas pro ar agarrada pelo cinto de segurança... Aquela sensação de ver a vida a passar em fast forward existe mesmo! Mas estou bem, dorida, uma nódoa negra, e uma borbulha na testa. Confesso que estava numa semana dificil... e achava que estava cheia de problemas. Sim “achava”...porque este acidente veio só relativizar todos esses problemas. No momento logo a seguir achei que não podia bater mais no fundo. E depois pensei “preciso bater com os pés no fundo da piscina para dar balanço até à superfície” Nao sabia se partilhava alguma coisa sobre isto. Mas o instagram também pode servir pra estas coisas, não? Pra dizer-vos: Caraças! valorizarem a vossa saúde, o vosso corpo e as pessoas que amam. Valorizem! Ontem estive o dia todo super emocional. Chorei várias vezes em backstage. Ah sim, porque ontem tínhamos espetáculo - não estou a dizer isto pra me gabar, mas sim pra perceberem o quão bem eu saí daquele acidente e o quão sortuda e abençoada sou. Porque tenho uma família, tenho amigos, tenho trabalho e tenho SAÚDE! Esta fotografia é de quando tinha 12 anos. E os problemas eram... a minha mãe não me deixou comer o saco de gomas... ❤️ yah... I’m a lucky girl

