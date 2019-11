Homem de 62 anos está desaparecido desde sábado em Proença-a-Nova

As autoridades e os bombeiros estão a realizar buscas para encontrar um homem de 62 anos, que foi dado como desaparecido no sábado, na localidade de Relva da Louça, no concelho de Proença-a-Nova, segundo fonte da GNR.



O oficial de relações públicas do Comando Territorial de Castelo Branco adiantou à agência Lusa que o homem reside em Mem Martins, mas estava a passar um período em Relva da Louça.

O alerta para o desaparecimento do homem foi comunicado por um vizinho, que deu pela sua falta no sábado ao final do dia.

As buscas começaram ainda no sábado e prolongaram-se durante todo o dia de domingo, mas à noite foram suspensas, tendo sido retomadas esta segunda-feira de manhã.



No local estão elementos dos bombeiros e da GNR, designadamente com três binómios cinotécnicos de busca e resgate.