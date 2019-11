Lucro do BPI cai 52% para 253,6 milhões até setembro

O BPI registou um lucro de 253,6 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. Este valor representa uma queda de 52%, já que no período homólogo os resultados foram influenciados por impactos positivos extraordinários: mais 160 milhões de euros de euros, resultado de ganhos com a venda de participações na atividade em Portugal “e que não se repetiram em 2019, e pela alteração da classificação contabilística do BFA no final de 2018, pelo que o resultado consolidado passa a partir de 2019 a refletir os dividendos do BFA atribuídos ao BPI quando anteriormente refletia a apropriação de resultados do BFA por equivalência patrimonial”.

A carteira de crédito total aumentou 602 milhões de euros nos primeiros nove meses, atingindo uma quota de mercado de 10,2% em julho. Já a carteira de crédito a empresas cresce 756 milhões de euros face a setembro do ano passado com a quota de mercado a subir 0.8 pontos percentuais nos últimos 12 meses para 10% em julho 2019.

A produção de crédito hipotecário cresceu 32% para 388 milhões no terceiro trimestre de 2019.