A resposta de Jessica Athayde à pergunta mais frequente nas redes sociais

Atriz fala sobre o seu futuro profissional no Instagram.

Os fãs de Jessica Athayde parecem estar desejosos de saber quando é que voltará ao trabalho.

A atriz revelou no Instagram que há muitas pessoas a perguntarem qual o seu “próximo projeto profissional”.

"A pergunta mais frequente por estes lados... a verdade é que não sei”, começou por escrever, esclarecendo: “Tive um bebé há quase cinco meses e ainda estou a desfrutar do meu bezerro. Mas eventualmente irei voltar na altura certa com o papel certo e com a energia ideal".

Recorde-se que a atriz foi mãe pela primeira vez de Oliver, fruto da relção já terminada com Diogo Amaral, no dia 8 de junho deste ano.