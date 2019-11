Pedro Martins. "Rúben Semedo? Não é só o Benfica a estar interessado"

Treinador do Olympiacos admite perder o central português já na reabertura do mercado

Têm sido insistentes os rumores a dar conta do interesse do Benfica em Rúben Semedo, central português do Olympiacos (e formado... no Sporting), e desta feita foi o próprio treinador do gigante grego a confirmá-lo. Mas, de acordo com Pedro Martins, não são só as águias a pretender a contratação do defesa de 25 anos.

"Fala-se muito no Benfica, mas não é só o Benfica, porque sei que há muitos clubes interessados nele", frisou o técnico em entrevista à Agência Lusa, admitindo estar preparado para perder o jogador já no próximo mercado de janeiro: "Como treinadores estamos sempre preparados para isso, ainda para mais quando sabemos que há necessidade do clube em vender para sustentar o orçamento".

No entender de Pedro Martins, os dias em que Rúben Semedo colecionava problemas disciplinares já fazem parte de um passado bem distante. "Ele pode atingir outros patamares, mas o Rio Ave foi uma alavanca muito importante. Foi muito inteligente a forma como tomou essa decisão e a passagem por lá foi importante e permitiu preparar-se para outras etapas", referiu o técnico português.