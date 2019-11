Ciclismo. Tiago Machado junta-se a Jóni Brandão na Efapel

Tiago Machado assinou esta segunda-feira pela Efapel e revelou, pouco depois - e em consonância com a nova equipa -, que terá um objetivo muito específico na próxima temporada: ajudar Jóni Brandão a vencer a Volta a Portugal em bicicleta.

"Espero corresponder às expetativas que o Rúben Pereira [diretor desportivo] tem para mim e acima de tudo ajudar a equipa e o Jóni no grande objetivo que é a Volta a Portugal”, afirmou o corredor de 34 anos, em declarações reproduzidas pela assessoria de comunicação da Efapel, assumindo que este se tratava de um "namoro antigo": "No ano passado foi por pouco que não chegámos a acordo".

Tiago Machado iniciou a carreira profissional em 2005, na Carvalhelhos-Boavista, que representou durante quatro temporadas. Passou depois pela Radioshack entre 2010 e 2013, a Net-App Endura em 2014, a Katusha entre 2015 e 2018 e o Sporting-Tavira na última época, pelo qual terminou em 15º na Volta a Portugal. No seu currículo conta com uma vitória na Volta à Eslovénia, em 2014, e participações em três edições do Tour, cinco da Vuelta e duas do Giro.