O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, retoma a agenda pública, esta terça-feira, com uma participação no programa da Presidência “Desportistas no Palácio de Belém”, tendo como convidado Frederico Morais (“Kikas”).

De realçar que o chefe de Estado fez um cateterismo na passada quarta-feira, tendo recebido alta no dia seguinte. No fim de semana teve agenda, apesar de reservada.