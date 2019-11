Sismo de 4.4 registado na ilha do Faial

Um sismo com magnitude de 4.4 na escala de Richter foi sentido esta terça-feira perto da freguesia do Capelo na ilha do Faial, do grupo central dos Açores, avançou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros do arquipélago.

O abalo foi registado pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) às 6h22 (7h22 em Portugal continental), informou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, através de comunicado.

O epicentro foi registado a cerca de 29 quilómetros a oeste da freguesia do Capelo, na ilha do Faial.

O sismo foi sentido com maior intensidade em Feteira e Castelo Branco, concelho de Horta. Embora com menor impacto, o abalo afetou também as freguesias de Matriz, Angústias, Conceição e Ribeirinha, além de outras freguesias da ilha do Pico.