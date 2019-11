Ângelo Rodrigues responde a ginásio que enviou mensagem a estranhar a sua ausência

Ângelo Rodrigues tem sido tema recorrente nos média, desde que ficou internado no final de agosto no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na sequência de uma infeção grave que o manteve em tratamento médico constante, até ter recebido alta há menos de duas semanas.

O tema da saúde do ator é mais do que público, mas o ginásio que o ator frequentava parece não ter dado por nada, pelo menos a avaliar pela mensagem que enviou ao ator, que não resistiu a partilhar o SMS com os seus seguidores.

"Bom dia, Ângelo. Há algum tempo que não vem ao clube. Se por algum motivo não pode vir, contacte o seu gestor para ofertas e staff”, lê-se na mensagem que o ator revelou nas stories do Instagram.

"Vou ter de falar com o meu gestor e contar-lhe o que aconteceu”, respondeu com humor.

Sublinhe-se que Ângelo Rodrigues está ainda a recuperar, estando obrigado a um esquema rígido de fisioterapia. Por outro lado, desde que teve alta do hospital e que voltou para casa, o ator tem-se mostrado otimista e bem-humorado, fazendo várias publicações nas redes sociais.