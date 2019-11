Escola de Mem Martins fechada de manhã devido à greve dos trabalhadores não docentes

A escola Secundária de Mem Martins, no concelho de Sintra, encontra-se encerrada, esta terça-feira de manhã, devido à greve dos trabalhadores não docentes, que reivindicam o reforço de funcionários nas escolas.

Os trabalhadores não docentes estão em greve desde as 7h00, uma hora e meia depois cerca das concentraram-se junto aos portões do estabelecimento de ensino, adiantou uma fonte sindical à agência Lusa.

"É uma situação insustentável. Esta escola tem 1.800 alunos e neste momento somos 10 funcionários, o que é claramente insuficiente pois temos mais de 100 espaços para manter e vigiar entre salas, laboratórios, espaços exteriores, reprografias, etc", sublinhou Maria Alzira, delegada sindical e funcionária daquele estabelecimento.



"Há alguns funcionários de baixa. A 25 de outubro a escola não abriu por falta de condições. Isto afeta o pessoal não docente e toda a comunidade escolar", indicou.

Os funcionários apelam aos responsáveis da autarquia e do Ministério para visitarem o local e "verificarem a situação". Sublinhe-se que as escolas secundárias que ainda estão sob gestão do Ministério da Educação vão passar a ser geridas pela Câmara de Sintra a partir de janeiro.