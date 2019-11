Maradona 'deserda' filha após esta dizer que pai está "morto por dentro"

A filha do técnino do Gimnasia de La Plata disse que o pai está "morto por dentro".

Depois de Gianinna Maradona ter vindo a público mostrar preocupação pelo pai e pelo seu estado de saúde, Diego Armando Maradona veio a público responder à filha.

A filha do técnino do Gimnasia de La Plata disse que o pai está "morto por dentro". A mulher disse que o pai apenas não morreu "porque o seu corpo decidiu assim. Ele está a morrer por dentro e não se apercebe. Rezem por ele! Obrigada", apelou, numa mensagem enigmática.

A lenda argentina teve alguns problemas de saúde este ano e em julho teve de ser submetido a uma cirurgia ao joelho. No entanto, Diego Maradona já disse que está bem de saúde e deixou uma mensagem à filha: quando morrer, toda a sua fortuna será doada.

"Olá. Quero dizer que não estou a morrer. Estou em paz porque estou a trabalhar. Agora que estou a envelhecer, sei que eles se preocupam mais com o que vou deixar do que com o que estou a fazer. E eu não. Digo a todos que não vou deixar nada! Vou doar tudo. Tudo o que ganhei na minha vida vou doar", afirmou Maradona.