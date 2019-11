Homem agredido e sequestrado em Queluz esta madrugada

Um homem de 45 anos foi assaltado e sequestrado, na madrugada desta terça-feira, em Queluz, no concelho de Sintra.

A vítima estava junto ao cemitério de Queluz, dentro do seu veículo, quando dois homens apareceram e o começaram a agredir, de acordo com o Correio da Manhã. O homem foi obrigado a dar 100 euros em dinheiro aos agressores e a entregar o seu telemóvel.

Depois, os homens colocaram a vítima na bagageira do próprio carro e circularam com o veículo durante mais de duas horas. Por volta das 03h00 da madrugada, o homem conseguiu libertar-se do carro e apercebeu-se que estava de novo ao pé do cemitério de Queluz.

O homem teve de receber assistência médica no hospital Amadora Sintra devido às agressões.

Até ao momento, não se sabe nem a identidade nem o paradeiro dos agressores. A PSP está a investigar o caso.