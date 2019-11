Idoso esteve preso durante três semanas em escadas de incêndio e acabou por morrer

Um homem de 71 anos morreu depois de ter ficado preso nas escadas de incêndio de um centro comercial, durante três semanas, em Sidney, na Austrália. Bernard Gore entrou por uma porta de saída de emergência e não conseguiu encontrar a saída. O facto de o homem estar a enfrentar os primeiros sinais de demência também complicou a situação.

O caso remonta a janeiro deste ano, no entanto, o caso só está a ser levado a julgamento agora pelos familiares, que decidiram que, na sua opinião, a investigação inicial não tinha sido suficiente.

Depois do desaparecimento do idoso, a sua mulher, Angela, alertou as autoridades, no entanto, apenas as zonas públicas do edifício foram inspecionadas, de acordo com o Independent. As imagens de videovigilância também não foram averiguadas pelas autoridades, onde teria sido possível ver o homem sair pela porta de emergência.

O corpo foi encontrado passadas três semanas por um funcionário de manutenção, visto os corredores só serem revistos uma vez por mês.