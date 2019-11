Carolina Loureiro pode ter novo amor

O cantor está em Portugal para uma série de concertos espalhados pelo país e a primeira fotografia que partilhou nas redes sociais foi na Nazaré. Por coincidência ou não, a atriz partilhou um instastorie no mesmo dia e no mesmo local.

Carolina Loureiro pode ter um novo namorado: o cantor brasileiro Vitor Kley. Depois de ter ido ao Brasil para assistir à edição do Rock in Rio, onde Kley foi um dos artistas convidados, a atriz portuguesa e o cantor têm-se mostrado cada vez mais próximos.

Um dia depois do concerto, Vitor Kley deixou uma mensagem no Instagram de Carolina Loureiro a agradecer, utilizando dois emoticons de mãos a rezar, ao qual a atriz respondeu com um coração. Depois disso, os artistas partilharam vários comentários nas redes sociais. Numa fotografia da atriz, o cantor comentou outro emoticon, ao qual Carolina Loureiro respondeu: “Onde tu ta? Já devia tar cá”

Depois de ter voltado a Portugal, a atriz participou numa emissão da RFM, onde lhe perguntaram se tinha trazido o colar de alguém do Rio de Janeiro, uma referência que parece saída da música Morena, de Kley. Visivelmente envergonhada, Carolina disse que não.

