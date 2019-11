Homem de 88 anos desapareceu esta madrugada em Aveiro

Um homem de 88 anos está desaparecido, desde esta madrugada, em Sever do Vouga, distrito de Aveiro. O alerta foi dado às 6h30 pelos familiares do idoso.

De acordo com declarações do adjunto dos Bombeiros de Sever do Vouga, Fernando Lourenço, à agência Lusa, a filha foi a última a ver o homem, na segunda-feira à noite. “A filha foi deitá-lo e hoje de manhã, às 06:30, reparou que ele não estava no quarto”, explicou.

A GNR e os Bombeiros estão a realizar buscas no terreno para tentar encontrar o idoso. Até ao momento, não há sinais do homem.