SOS Racismo ataca RTP

Um dos últimos convidados do programa Agora Nós, apresentado por Tânia Ribas Oliveira, é um neonazi condenado por crimes de ódio.

No passado dia 24 de outubro, o casal Cláudia e Cláudio Cerejeira, estiveram no programa Agora Nós, apresentado por Tânia Ribas de Oliveira e emitido na RTP1. O casal foi convidado a falar sobre o nascimento dos trigémeos, depois de terem decidido recorrer aos tratamentos de fertilidade.

Tudo parece bastante normal, no entanto, a SOS Racismo alertou esta terça-feira para a identidade do pai dos trigémios: Nuno Cláudio Cerejeira é um neonazi condenado por crimes de ódio e esteve envolvido nas agressões raciais que, “em 1995 provocaram dezenas de feridos e que levariam à morte de Alcindo Monteiro”, pode ler-se na publicação da associação.

"Como é do conhecimento público, é um dos elementos dos Hammerskins em Portugal, organização internacional criminosa e neonazi, proprietário do Club 38, local conhecido como uma “skinhouse”, frequentado por neonazis, e membro da Luz Branca, outra associação racista cujo propósito era prestar solidariedade apenas a “crianças brancas”. No seu cardápio inclui-se ainda condenações em tribunal por crimes de roubo, sequestro, coacção e posse ilegal de armas", acrescenta o comunicado.

A associação não deixou de condenar a RTP pelo convite feito a Nuno Cláudio Cerejeira. "Numa época em que a cavalgada populista da direita de cara lavada parece conquistar adeptos e visibilidade também em Portugal, a televisão pública, paga com dinheiro dos contribuintes, opta por suavizar a imagem de um indivíduo comprovadamente envolvido num crime de ódio racial, acerca do qual nunca demonstrou arrependimento por um segundo televisivo que fosse. Por tudo isto, o SOS Racismo não só condena a normalização da imagem de um individuo racista e que perfilha assumidamente a ideologia fascista, como exige esclarecimento e tomada de posição pela Tutela da televisão pública, pelo conselho de administração e direção editorial da RTP", concluiram.

A RTP já veio a público lamentar a situação e garantiu não saber dos antecedentes criminais do convidado. “No passado mês de Outubro foi-nos sugerida pela Fundação Ronald McDonald, da qual a Tânia Ribas de Oliveira é uma das embaixadoras, a história do casal Cláudia e Cláudio, que depois vários anos a tentarem ser pais, tinham conseguido, sem qualquer tratamento, ter trigémeos”, explicam, através de um comunicado publicado no Facebook.

“No dia 24 de outubro o casal veio ao nosso programa, acompanhado da diretora da Casa Ronald Macdonald Ana Patacho, falar EXCLUSIVAMENTE da experiência da paternidade a triplicar”, acrescentou o canal.

“A coordenação do programa A Nossa Tarde não teve nenhum conhecimento sobre os antecedentes criminais do pai, nem tão pouco das suas convicções políticas. Nunca o teríamos recebido, se soubéssemos. Lamentamos muito o sucedido e pedimos desculpa a todos quantos se tenham sentido ofendidos”, conclui o comunicado da RTP.