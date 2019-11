Keanu Reeves 'desfila' com nova namorada na passadeira vermelha

Keanu Reeves surgiu, pela primeira vez, de mãos dadas com uma mulher numa passadeira vermelha. A estrela de Hollywood escolheu a gala LACMA Art&Film, organizada pela marca Gucci, que teve lugar no Museu de Arte Moderna de Los Angeles, para apresentar a sua nova namorada, segundo a impressa internacional.

Alexandra Grant é uma artista plástica de 46 anos, com quem o ator já tinha trabalhado anteriormente, em 2011, no livro Ode to Hapiness, escrito por Reeves e ilustrado por Grant. A artista norte americana, de origem judaica, realiza trabalhos com esculturas, pinturas e desenhos.

Os artistas apareceram tranquilos, apesar da surpresa que provocaram a quem os viu chegar, já que não era conhecido que Keanu Reeves tinha uma relação. Apesar da discrição a que o ator habituou o público, no início da sua carreira, nos anos 90, namorou com atrizes como Jill Schoelen ou Sofia Coppola.

Foi, no entanto, com a atriz Jennifer Syme que o ator subiu ao altar em 1999 e com quem teve uma filha, Ava. A bebé acabou por morrer oito meses após o nascimento e a relação entre os dois acabou. Jennifer Syme acabou por morrer vítima de um acidente de viação, aos 28 anos.