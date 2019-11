Benfica perde frente ao Lyon e mantém-se no último lugar do grupo G

O Benfica perdeu contra o Lyon por 3-1. A quarta jornada da Liga dos Campeões deixa o clube português no último lugar do Grupo G. A dois jogos do final da fase de grupos, o Benfica tem três pontos.

O Lyon inaugurou o marcador logo aos quatro minutos de jogo, com um golo de Joachim Andersen. Um cruzamento de Léo Dubois lançou a bola para o coração da área, onde Andersen cabeceou diretamente para o ângulo superior direito.

Ferro saiu ao início do jogo, ao minuto 16’, sendo substituído por Jardel. Memphis Depay rematou ao minuto 33’ com vista para o segundo golo da partida.

Depois de entrar ao minuto 73’, Pizzi demorou três minutos a fazer a assistência que deu o primeiro golo da segunda parte da partida, mas não o ultimo. Seferovic rematou com o pé esquerdo e a bola entrou ao lado inferior direito da baliza, marcando um golo que só foi validado depois da revisão do VAR.

Ao minuto 89’ o Lyon marcou o terceiro e último golo da partida, com um remate de Bertrand Traoré.