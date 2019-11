Recém-nascido encontrado em caixote do lixo em Lisboa

Um recém-nascido foi encontrado esta terça-feira em Lisboa num caixote do lixo, ainda com vestígios do cordão umbilical. A informação foi avançada à agência Lusa pela PSP.

O bebé foi encontrado por um sem abrigo num contentor perto de uma discoteca na Avenida Infante D. Henrique, junto a Santa Apolónia. Foi transportado para o Hospital Dona Estefânia, "num estado de fragilidade, mas com vida".

Segundo a TVI, o alerta foi dado pelas 17h30. A criança terá sido abandonada algumas horas antes.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.