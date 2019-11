Grupo de turistas esfaqueado na Jordânia

De acordo com declarações de membros das autoridades, dois dos turistas encontram-se em estado grave.

Um grupo de turistas, um guia e um segurança foram esfaqueados esta quarta-feira nas ruínas romanas de Gérasa, no norte da Jordânia, um local popular entre turistas e visitado por milhares de pessoas todos os anos. Segundo as autoridades, citadas pela agência Reuters, o atacante já foi detido.

As vítimas estão a receber assistência médica nos hospitais locais mais próximos. De acordo com declarações de membros das autoridades, dois dos turistas encontram-se em estado grave.

Inicialmente, as autoridades afirmaram que três mulheres espanholas estavam entre as vítimas, no entanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Espanha já veio a público desmentir a informação e afirma, para já, não é possível confirmar a nacionalidade das vítimas.