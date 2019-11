Taxa de ocupação no Algarve desceu em outubro

A taxa de ocupação global média por quarto em outubro no Algarve foi de 71,1%, um número ligeiramente abaixo face ao período homólogo (0,5%).

Os dados são provisórios e são da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), que explica ainda que o mercado britânico foi o que registou maior subida, com um aumento de 7,2%.

Do lado contrário, com as maiores descidas, estão o mercado alemão (-20,3%) e o holandês (-10,2%). A AHETA explica que esta é uma tendência que vem a ser registada desde o início do ano.

Já a taxa de ocupação quarto acumulada manteve-se ao mesmo nível da verificada em período homólogo (+0,3%).

A AHETA avança ainda que o volume de vendas apresentou uma ligeira subida face ao mesmo mês do ano anterior (+0,6%) e ainda um aumento acumulado de +2,8% desde o início deste ano.