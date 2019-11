Avião da Ryanair volta ao aeroporto Sá Carneiro pouco depois da descolagem

Um avião da Ryanair que levantou voo no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, esta quarta-feira de manhã, com destino a Birmingham regressou ao local de descolagem depois de algum tempo a sobrevoar a zona de Esposende e Fão, no distrito de Braga.

Depois de ter descolado, por volta das 10h35, o avião rumou a sul e virou para norte, tendo sobrevoado a zona de Esposende e Fão, distrito de Braga, acabando por regressar ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro às 11h11, segundo o Jornal de Notícias.

O estranho percurso da aeronave ficou registado no site FlightRadar 24.

"O voo da Ryanair que saiu do Porto com destino a Birmingham regressou por motivos técnicos, tendo a aterragem sido feita em segurança", garantiu fonte da ANA, contactada pelo site Notícias ao Minuto.