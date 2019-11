Rita Pereira reage a alegada cena de ciúmes de Georgina

Umas vezes pronuncio-me sobre notícias que vêm a público, outras não, por acreditar que o meu público e os leitores de revistas “côr-de-rosa” já distinguem aquilo que é, do que não é verdade. Neste caso, falo porque é revoltante que, num evento no qual nem sequer me cruzei com o @cristiano nem com a @georginagio , a imprensa fantasie sobre uma situação que não esteve nem perto de acontecer. Não nos vimos, não nos cruzámos, fizemos a mesma red carpet em momentos diferentes e assistimos ao espectáculo a partir de lugares completamente opostos. As revistas não tentaram sequer chegar a mim para dar a oportunidade de confirmar ou desmentir este assunto, como dizem. Lamento muito que o que haja para oferecer-vos, em termos editoriais, seja este tipo de conteúdo falacioso e recriado sem qualquer base de verdade. Independentemente de eu ser uma figura pública e de ter milhões de seguidores, tenho os mesmos direitos de qualquer indivíduo: o direito ao bom nome. Apesar de ser uma actriz mediática, sou também mulher e mãe e, por isso, agradeço o mesmo respeito com que tenho vindo a reger a minha vida.

