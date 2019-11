TVI reage à saída de Judite de Sousa

Judite de Sousa anunciou esta tarde que ia sair do canal televisivo.

Depois de a jornalista Judite de Sousa ter anunciado a sua saída da TVI, através da sua conta oficial de Instagram, o canal já reagiu e confirmou o abandono do canal por parte da agora ex-Diretora-adjunta de Informação da TVI e da TVI24, por sua própria vontade.

“Por vontade sua, e depois de um longo percurso em que a Jornalista dedicou a vida profissional à informação e ao sector, de forma isenta e profissional e com o inequívoco reconhecimento dos espectadores e dos portugueses pelo mundo fora, as partes chegaram a acordo relativamente ao término deste vínculo profissional”, pode ler-se no comunicado enviado às redações.

“A decisão foi tomada de comum acordo depois de, em inteira liberdade e consciência, a Jornalista ter demonstrado a sua vontade em terminar este ciclo da sua carreira”, conclui a nota.