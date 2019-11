Jovem de 16 anos é transferida para hospital Lisboa depois de agressão na escola

As agressões terão acontecido numa escola em Campo Maior, na terça-feira.

Uma jovem de 16 anos foi hospitalizada em Lisboa depois de ter sido, alegadamente, agredida por um colega da mesma idade. As agressões terão ocorrido na Escola Secundária do Campo Maior, no distrito de Portalegre, segundo fonte hospitalar confirmou à agância lusa.

A aluna deu entrada no hospital de Portalegre, durante a tarde de terça-feira, “em estado considerado grave”, segundo o porta-voz da unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA). “Porque precisava de cuidados diferenciados, nomeadamente devido a traumatismos maxilofaciais, foi transferida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa”, acrescentou Ilídio Pinto Cardoso.

A GNR foi chamada ao estabelecimento de ensino, onde foram identificados a vítima e o agressor. A mesma fonte, citada pela agência Lusa, acrescenta que estão a ser desenvolvidas “investigações e o inquérito para apurar mais pormenores sobre a situação”.