Sonaecom. Lucros caíram 41,4% para os 22,9 milhões

Os resultados da Sonaecom, que é acionistada NOS, caíram 41,4% para os 22,9 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, apesar de contabilizar as mais valia realizadas com as vendas da Saphety e WeDo e que foram contabilizadas ao nível do EBITDA que atingiu os 37,4 milhões de euros.

Sem estas mais-valias teria ficado nos 23,8 milhões de euros. Para a queda do resultado líquido ainda contribuiu a provisão de 500 mil euros por ativos que estão no Fundos Armilar, que no ano passado tiveram um impacto positivo de 6,8 milhões.

O resultado operacional da Sonaecom diminuiu de 60,7 milhões para 31,3 milhões, já o volume de negócios atingiu os 102,9 milhões de euros, mais 30,8% e os custos operacionais atingiram os 110,9 milhões, um aumento de 33,2% face ao valor registado em igual período do ano passado.

A dívida líquida atingiu os 250,8 milhões de euros, um agravamento de 9,3% face ao período homólogo.