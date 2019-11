Democratas não têm tripla vitória por pouco

Os republicanos mantiveram, no entanto, o controlo da administração do Mississipi, um dos estados mais conservadores dos Estados Unidos.

Foi por um triz que o Partido Democrata não teve uma tripla vitória em três eleições diferentes, esta terça-feira. Na Virgínia, os democratas agarraram por completo a governação estatal, ganhando o Senado e a câmara baixa. A oeste, o democrata Andy Beshear arrecadou a vitória por uns meros 5100 votos na eleição para governador do estado de Kentucky.

O atual líder do executivo de Kentucky, Matt Bevin, muito impopular no próprio Partido Republicano, recusou conceder a derrota afirmando que houve “mais do que algumas irregularidades” nas eleições, embora não tenha especificado quais, segundo o New York Times. Os média norte-americanos afirmam que a derrota deve-se a uma rejeição dos eleitores do próprio Bevin, e não do Partido Republicano em si. Já do outro lado da barricada, Beshear declarou-se vencedor e disse esperar que Bevin respeite o resultado das eleições.

O governador da Virgínia, o democrata Ralph Northam, estará agora à vontade para liderar o estado, com os democratas a dominarem por completo o ramo legislativo e executivo, algo que não acontecia há décadas: a Virgínia era um bastião republicano. Foi de facto uma reviravolta de 180 graus, tendo em conta que Northam foi quase expulso do executivo pelos republicanos (controlavam ambas as câmaras), este ano, por ter pressionado por legislação mais restrita no que toca ao porte de armas e por um salário mínimo mais elevado.

Os republicanos mantiveram, no entanto, o controlo da administração do Mississipi, um dos estados mais conservadores dos Estados Unidos. Na eleição para substituir o atual governador, Phil Bryant, Tate Reeves venceu o seu opositor democrata com mais 5% dos votos. A corrida eleitoral no Mississipi resumiu-se a uma espécie de referendo à expansão da Obamacare – o sistema de saúde federal. Reeves concorreu afirmando que iria manter a recusa do Mississipi da adoção do sistema de saúde.