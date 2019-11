Erro de piloto dá origem a operação militar no aeroporto de Schiphol

A operação militar causado o encerramento de algumas zonas do aeroporto.

Um comandante da Air Europa deu, esta quarta-feira, um alerta antes de descolar rumo a Madrid. Na origem do alerta de sequestro terá estado, segundo a companhia aérea, “um erro”.

O incidente levou as autoridades holandesas a ativar os planos de emergência para “incidentes graves com consequências relevantes para a situação”, encerrando assim algumas zonas do aeroporto.

Após o alerta, os passageiros foram retirados do avião, registando e partilhando o momento nas redes sociais.

As autoridades holandesas não confirmaram a existência de um sequestro ou reféns e no local estive, para além da polícia, o Serviço de Intervenções Especiais. Foram mobilizados ainda helicópteros e ambulâncias para o local.