Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, admitiu esta quarta-feira que existem ainda falhas no apoio às mulheres que são vítimas de violência doméstica.

As falhas verificam-se sobretudo quando as mulheres apresentam uma denúncia de violência, momento em que não existe ainda um apoio de emergência eficaz, capaz de as proteger dos agressores.