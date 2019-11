Adolescente esfaqueia irmão de três anos até à morte

Um menino de três anos foi encontrado morto na sua casa, na quarta-feira, em Detmold, na Alemanha. A meia-irmã mais velha, uma jovem de 15 anos, admitiu ter esfaqueado a criança até à morte.

Depois de ter matado o irmão, a rapariga fugiu da residência familiar e foi, horas mais tarde, encontrada durante operação policial em Lemgo, a cerca de 10 quilómetros do local do crime.

De acordo com uma fonte das autoridades, citada pela agência de notícias alemã DPA, a criança morta foi encontrada por um familiar, no entanto, não se sabe se no momento do crime estava mais alguém em casa.

O ex-companheiro da mãe dos meninos confessa que o ciúme pode ter sido o que levou a jovem a matar o irmão, no entanto, até ao momento não é de conhecimento público o que motivou o crime. 15 agentes estão a investigar o caso.