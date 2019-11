Ângelo Rodrigues faz piada sobre as pernas à custa de Ed Sheeran

Ângelo Rodrigues decidiu, mais uma vez, mostrar que é uma pessoa bem-humorada e positiva. Ainda a recuperar de uma grave infeção na perna, que o levou a ficar cerca de dois meses internado no hospital, o ator tem feito várias publicações na sua conta oficial de Instagram onde mostra o seu lado mais bem humorado.

Esta quarta-feira, Ângelo Rodrigues partilhou um pequeno excerto da música Thinking Out Loud, do cantor Ed Sheeran: "When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet" (Quando as tuas pernas já não funcionam como antes. E eu não consigo pegar-te ao colo)". “Nunca o início de uma música do Ed Sheeran me disse tanto. Amo-te, Ed", escreveu o cantor na legenda do vídeo.

A publicação já alcançou mais de sessenta mil gostos. Os seguidores aplaudiram a atitude positiva do ator e desejaram-lhe uma boa recuperação. Sublinhe-se que Ângelo Rodrigues está neste momento a ter sessões de fisioterapia.