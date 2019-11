Dados do Eurostat revelam que portugueses são dos europeus menos satisfeitos com a vida

Com 6,7, Portugal apresenta a quarta pior média de satisfação europeia.

Os portugueses eram dos europeus menos satisfeitos com a sua vida, no ano de 2018, de acordo com dados divulgados, esta quinta-feira, pelo Eurostat.

Numa escala de 10 pontos, Portugal apresenta 6,7 pontos de satisfação média dos cidadãos, uma pontuação abaixo da média europeia de 7,3 mas superior à apresentada em 2013 pelo país, que era de 6,2 pontos.

A nível europeu, a Finlândia lidera o ranking, com 8,1 pontos de satisfação média. Por outro lado, a Bulgária está em último lugar, com 5,4 pontos. Com 6,7, Portugal apresenta a quarta pior média de satisfação europeia.

No que toca à satisfação financeira, a perceção dos portugueses também melhorou, comparativamente a 2013. Em 2018, a satisfação média financeira foi de 5,4 pontos enquanto em 2013 foi de 4,5. Apesar da subida, Portugal continua a apresentar o terceiro valor mais baixo da tabela em 2018, sendo que a Dinamarca está em primeiro lugar, com um valor médio de 7,6 pontos e a Bulgária em último, com 4,3 pontos.

A apreciação da vida privada e relações pessoais fixou-se nos 8,2 pontos em 10, em Portugal, uma subida de 0,3 face a 2013. Os habitantes de Malta, Áustria e Eslovénia apresentam o grau de satisfação mais alta, com 8,6 pontos e, mais uma vez, a Bulgária encontra-se em útltimo lugar, com 6,6 pontos.