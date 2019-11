Bombeiros de Borba e Ministério da Administração Interna celebram contrato de sgeurança local

O Ministério da Administração Interna (MAI) e a Câmara Municipal de Borba (CMB), anunciaram, esta quarta-feira, que vão celebrar um contrato local de segurança para aquele concelho alentejano, devido às agressões a bombeiros que ocorreram no último sábado.

O contrato, a implementar no menor tempo possível, segundo o jornal Correio da Manhã, irá envolver várias entidades do concelho de Borba, dotadas de competências na área da segurança, habitação, segurança social, mediação e ainda representantes das instituições e comunidades locais.

A decisão foi tomada depois de Eduardo Cabrita ter recebido o presidente da CMB, António Anselmo, o comandante dos bombeiros de Borba, Joaquim Branco e ainda o comandante do comando territorial da GNR de Évora, Joaquim Grenho. Horas depois de o ministro da Administração Interna ter recebido os três responsáveis, também Marcelo Rebelo de Sousa quis saber as conclusões da reunião com Eduardo Cabrita e recebeu o presidente e os comandantes.