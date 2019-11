Whitney Houston manteve relação homossexual com melhor amiga

Robyn Crawford, amiga de Whitney Houston desde a adolescência, revelou que viveu uma relação romântica – que chegou a ser física – com a cantora.

Há décadas que existiam rumores sobre a alegada relação entre as duas mulheres, mas só agora foram confirmados com o lançamento do livro de memórias A Song For You: My Life with Whitney Houston, escrito por Robyn Crawford.

As duas conheceram-se muito jovens e desde então, segundo Robyn Crawford, permaneceram inseparáveis. “Queríamos ficar juntas”, é possível ler-se numa das passagens do livro, citado pela revista People.

A melhor amiga de Whitney Houston recorda, na obra, a primeira vez que ambas se envolveram fisicamente: “Acariciá-la e amá-la parecia um sonho”.

Segundo Robyn Crawford, foi a cantora que quis manter a relação em segredo. “Ela disse que se as pessoas descobrissem usariam isso contra nós”, explicou no livro.

Mais tarde a relação romântica acabou, mas a amizade permaneceu até ao fim da vida de Whitney Houston, que morreu a 11 de fevereiro de 2012.