Efacec assume compromissos para a descarbonização da economia

A Efacec subscreveu dois compromissos globais na área da sustentabilidade, com o objetivo de limitar o aquecimento global e promover a transição para a mobilidade elétrica.

A iniciativa “Business Ambition for 1.5ºC” é promovida pelas Nações Unidas e foca-se na necessidade de limitar o aquecimento global a 1.5ºC. “Ao aderir à “Business Ambition for 1.5ºC”, a Efacec compromete-se a estabelecer metas climáticas nas suas operações e cadeias de valor alinhadas com a ambição de limitar o aquecimento global a 1.5ºC acima dos níveis pré-industriais. Este compromisso passa por reduzir em metade as emissões de gases de efeito estufa até 2030 e alcançar as zero emissões líquidas até 2050. As metas que a Efacec vai implementar serão suportadas e validadas pela SBTi (Science Based Targets) e serão alvo de monitorização constante”, explica a empresa, em comunicado.

“A preservação ambiental tem de ser um desígnio comum a todos, sejam entidades públicas ou privadas. Não existe tempo a perder para minimizar os efeitos das alterações climáticas. É preciso unir esforços e desenvolver boas práticas. É por isso que a Efacec deu um novo passo enquanto empresa de referência nacional e internacional e deu o exemplo, aderindo a uma iniciativa de peso internacional e comprometendo-se a dar o seu contributo para a descarbonização da economia. É com passos concretos e convictos que as empresas podem fazer a diferença na sociedade”, afirma Ângelo Ramalho, CEO da Efacec.

A empresa do setor da energia juntou-se ainda a outro compromisso: a EV100. Trata-se de uma iniciativa promovida pelo The Climate Group que reúne empresas focadas em acelerar a transição para veículos elétricos. A Efacec compromete-se assim a converter a sua frota para veículos elétricos até 2030, fornecendo também pontos de carregamento aos seus colaboradores.

“Com as previsões a estimarem que, até 2050, 70% da população mundial viverá em áreas urbanas, é essencial criar cidades mais inteligentes e soluções de mobilidade sustentáveis. Desenvolvemos soluções inovadoras de carregamento rápido e ultrarrápido, alavancadas pela nossa plataforma de gestão Smart Digital eMobility. Ao estarmos na vanguarda da inovação tecnológica, a Efacec está a contribuir para alcançar a neutralidade carbónica nas suas operações e com os seus parceiros, como a equipa de Fórmula E DS Techeetah. Estamos orgulhosos de ser o primeiro fabricante europeu de carregadores para veículos elétricos a aderir ao EV100 e por este ser mais um passo para, em conjunto, procurarmos atingir o sonho da eletrificação da mobilidade”, refere Ângelo Ramalho.