Escola em Felgueiras avisa que faltas a Educação Moral e Religiosa podem impedir batismo

O coordenador do Centro Escolar de Torrados, em Felgueiras, lançou um aviso aos pais e alunos, no passado dia 30, informando que caso os últimos faltem às aulas da disciplina de Educação Moral e Religiosa poderão vir a ser impedidos de ser batizados, frequentar a catequese, ou realizar a comunhão.

O aviso foi feito devido às faltas dadas pelos alunos à disciplina. “A comunicação da não frequência é feita mensalmente para a base de dados da Igreja Católica, correndo o risco de ser barrado em serviços como catequese, batizados e comunhão", lê-se no documento, citado pela TVI24.

A diocese do Porto já reagiu à atitude do coordenador, apelidando-a de excessiva e sublinhou que a Igreja “tem sempre a porta aberta para as crianças”.