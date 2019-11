Marcelo quer encontrar-se com sem-abrigo que encontrou bebé dentro de um contentor do lixo

Marcelo Rebelo de Sousa falou, esta quinta-feira, sobre o bebé que foi encontrado há dois dias no contentor do lixo, em Lisboa.

À saída do Web Summit, o Presidente da República mostrou interesse em encontrar-se com o sem abrigo que encontrou a criança. “Se tudo correr bem eu terei oportunidade de agradecer a esse sem-abrigo. Foi um gesto mais do que cívico, foi humano. Salvou uma vida”, acrescentou, à saída do evento.

Marcelo demonstrou ainda interesse em que a Web Summit se mantenha por Lisboa, já que, segundo o Presidente da República, “ficámos no mapa do investimento no futuro”.