Luís Borges lança marca de luxo para mulheres "que não têm medo de arriscar"

Luís Borges lançou, esta quinta-feira, a B488, uma marca de luxo dedicada a mulheres “com atitude” e “sem medo de assumirem quem são”.

Durante o lançamento, o criador da marca explicou que, apesar de saber que dar o seu nome à marca daria um “up”, não era isso que queria. “Quero que as pessoas comprem pelo que a marca é e não porque é do Luís Borges”, explica na apresentação da primeira coleção. O modelo revelou então que o nome da marca de luxo é uma combinação do seu nome com a sua data de nascimento.

O modelo explicou que a sua experiência na área o fez perceber que há muitas peças que “não são bem feitas”, e, garantindo que a marca prima pela qualidade, diz que esta é também destinada a mulheres com uma certa irreverência.

Os preços das peças de roupa e bijuteria variam entre os 45€ e os 1500€, e Luís Borges garantiu que, apesar de ter escolhido os tecidos em França, “é tudo feito em Portugal”.