Mão de turista desaparecido encontrada dentro de tubarão

Uma mão com uma aliança de um turista escocês, que está desaparecido desde sábado, foi encontrada dentro do estômago de um tubarão-tigre, na Ilha da Reunião, perto de Madagáscar, no Oceano Índico.

Segundo um morador local, citado pela BBC, o homem de 44 anos tinha desaparecido, depois de ter dito à sua mulher que ia nadar “por alguns minutos”. Ao estranhar a demora do companheiro, a mulher decidiu chamar as autoridades que iniciaram as operações de busca para encontrar o homem.

"A esposa estava realmente assustada com o que aconteceu. Helicópteros, aviões, nadadores e barcos foram tentar encontrar o homem, mas não conseguiram", disse o morador.

Quatro dias depois, uma equipa de pesquisa capturou quatro tubarões, onde foi encontrada a mão de um homem dentro do estômago de um dos animais. A identidade do marido foi confirmada pela mulher, que reconheceu a aliança.

Até ao momento, não se sabe se o homem se terá afogado primeiro ou se foi o ataque do tubarão que provocou a morte.

Este ano, já duas pessoas morreram na Ilha da Reunião, vítimas de ataques de tubarões e, desde 2013, os banhos estão proibidos na zona. “É algo que não escondemos de ninguém. Em todos os lugares da ilha onde não se pode nadar - onde não há recife natural - há placas na praia a avisar as pessoas. Mesmo assim, há barcos que percorrem a área oeste da ilha, onde estão todas as praias, para protegê-las e para ver se alguém se arrisca", conta o morador.