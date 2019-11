Nomes das vítimas encontradas mortas em "camião do horror" já foram divulgados

Entre as 39 vítimas estão 10 jovens com menos de 21 anos.

A lista de vítimas das pessoas encontradas mortas no interior de um camião, no Reino Unido, no passado dia 23, foi divulgada pelas autoridades, esta sexta-feira. Entre os 39 vietnamitas encontrados estão dez jovens com menos de 21 anos, entre os quais dois rapazes de 15 anos e um de 17 anos.

"Este foi um processo incrivelmente importante e a nossa equipa tem trabalhado arduamente para conseguir responder às famílias preocupadas que temem que os seus entes queridos estejam entre aqueles cuja jornada trágica terminou nas nossas costas [do litoral]", disse o chefe adjunto da polícia, Tim Smith.

Na lista constam 31 homens e oito mulheres. Apesar de inicialmente ter sido anunciado que as vítimas eram de nacionalidade chinesa foi anunciado esta quinta-feira que todas as vítimas eram de nacionalidade vietnamita.