Antigo site do Governo promovia encontros amorosos

Um antigo site do Ministério dos Negócios Estrangeiros foi transformado numa plataforma de encontros amorosos, segundo o jornal Público. O site originalmente destinava-se a promover encontros com cidadãos para discutir a União Europeia, tendo sido criado em abril do ano passado e funcionou com esse objetivo até fevereiro de 2019. O objetivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros era o de apelar "à participação democrática dos cidadãos”, para obter " um melhor conhecimento das preocupações e anseios da sociedade civil" sobre a União Europeia.

Findo o período previsto o site foi desativado e posteriormente vendido. “Durante o período em que decorreu, a iniciativa contou com um sítio digital através do qual se disponibilizou informação aos cidadãos e processou a inscrição dos cidadãos em eventos de capacidade limitada. Após a conclusão da iniciativa, o sítio digital dos Encontros com os Cidadãos foi encerrado, tendo a informação sobre a iniciativa, incluindo o relatório nacional da iniciativa, transitado para o portal do Centro de Informação Europeia Jacques Delors", explicou o Executivo, citado pelo Público, acrescentando que então o "domínio associado com a iniciativa voltou a estar disponível para aquisição".

O Executivo confirmou que o site acabou por ser adquirido "por uma empresa privada que se dedica à promoção de encontros sexuais". E explicou: "Tendo nós identificado esta situação, promovemos a alteração dos links associados com esta iniciativa, para que os cidadãos não fossem redirecionados para uma página que já não nos pertence".

O Público escreve ainda que o Governo, depois de ter sido alertado para a situação, procedeu "a uma exaustiva pesquisa online de hyperlinks associados com os Encontros Cidadãos", tendo solicitado às entidades que colaboraram na iniciativa para atualizarem os hiperlinks e os redirecionarem.