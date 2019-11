Ator de Seinfeld foi "parcialmente comido por abutres"

Um novo relatório, a que o jornal Guardian teve agora acesso, revelou que o corpo do ator Charles Levin, que morreu em junho passado, foi “parcialmente comido por abutres”. Para além das marcas que o corpo apresentava também foram encontrados excrementos à volta do cadáver, que permitiram identificar o tipo de animal.

O ator, que entrou no episódio 'The Mohel" da série Seinfeld, caiu de uma ravina em Grants Pass, no estado norte-americano de Oregon, e foi encontrado entre duas árvores. O ator, que tinha 70 anos, foi dado como desaparecido no dia 28 de junho mas o seu corpo só foi encontrado no dia 13 de julho.

O ator terá sido identificado através do registo dentário, e a morte foi considerada acidental. O carro do ator, que aparentemente estaria a voltar para casa antes de se perder nas montanhas, foi encontrado no topo da ravina, com o seu cão morto lá dentro.